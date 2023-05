Strandfigur im Home-Gym in 8 Wochen – Trainingsplan

Produkt wird zum Warenkorb hinzugefügt

Trainingsplan

nur Kurzhanteln und Bank nötig

perfekte Sommervorbereitung

alle Übungen als Bild und Video

35 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

Zuhause für den Beach Body trainieren ist jetzt möglich! Und zwar mit unserem erprobten 8-Wochen-Plan. Darin zeigen wir dir, wie du mit clever konzipierten Ganzkörper-Workouts in Sommerform kommst. Plus: Für die Umsetzung brauchst du nur zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln und eine Hantelbank. Also, worauf wartest du noch?

Warum wir deinen ganzen Körper trainieren? Ganz einfach: Trainierst du deine großen Muskelgruppen, verbrennst du viel mehr Kalorien, als wenn du deine kleine Muskeln isoliert bearbeitest. Und eine beschleunigte Fettverbrennung ist das Geheimrezept zum Beach Body. Wie wir das noch erreichen? Durch eine zusätzliche High-Intensity-Intervall-Session (HIIT), die deinen Stoffwechsel ordentlich ankurbeln wird. Insgesamt trainierst du zu Beginn 4-, später dann 5-mal pro Woche. Aber das ist dir die Strandfigur doch wert, oder?

Jetzt kannst du auch im Home-Gym für den Strand trainieren. Denn unsere geniale Mischung aus Kraft und Kardio sorgt für den Fettverbrennungs-Turbo und einen athletischen Look von Kopf bis Fuß. Also, ran ans Eisen!